فتاة ضمن عصابة لترويج الهيروين والأقراص المهلوسة بتبسة

تمّكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بأمن ولاية تبسة من توقيف عصابة تروج الهيروين من ضمنهم فتاة.

بعد ورود معلومات مؤكذة لذات المصالح تفيد بوجود 7 أفراد يروجون المخدرات والمؤثرات العقلية داخل محل خاص.

تم تكثيف التحريات ومتابعة التحركات، وقدتم تحديد محل خاص ببيع الهواتف النقالة بمدينة تبسة.

تم الحصول على إذن بالتفتيش من طرف العدالة،تم توقيف 5 أشخاص من بينهم فتاة،

وحجز50 قرصا مهلوسا وكمية من المخدرات.

إضافة الى مسحوق أبيض تم التأكد منه أنه مادة الهيروين .

تم تفنيش منزل المشتبه فيه الرئيس وتم العثور على 50 قرص آخرن ومبلغ مالي كما تم تحديد هوية شريكين أخريين.

تقوم الفتاة بإستدراج الأشخاص لترويج وبيع السموم خاصة فئة الشباب من طلبة المدارس.

تم إعداد ملفات قضائية تخص جميع الموقوفين وتم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة.