فتاة مهددة بالحبس لترويجها “الكاشيات” ببرج الكيفان

ألقت مصالح الامن القبض بالمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء بالعاصمة، القبض على فتاة من ذوي السوابق العدلية المسماة “يمينة.ل” متلبسة وهي بصدد ترويج قرصين من نوع “الريفوتيل”. مع حجز مبلغ مالي كان بحوزتها يقدر بـ7 ملايين سنتيم تعد من عائدات نشاطها الاجرامي

وواجهت المتهمة الموقوفة “يمينة” تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير، أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين. ليتبين أن المعنية ألقي القبض عليها من قبل مصالح الأمن بعد تسرب معلومات مؤكدة، تفيد بوجود فتاة تنشط في مجال ترويج المخدرات بحي بوسحاقي ببرج الكيفان شرق العاصمة. حيث تم الترصد للمتهمة.

وبعد فتح تحقيق في القضية من قبل مصالح الضبطية تم توقيفها في حالة تلبس. وبعدما تمّ إخضاعها لعملية تفتيش جسدي أسفرت على ضبط قرصين من نوع ” الرفوتيل”. ومبلغ مالي قدره 7 ملاين سنتيم رجحت مصالح التحقيق الامني ان يكون من عائدات المتاجرة. حيث تم تقديم المتهمة وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال ثم متابعتها قضائيا.

الفتاة تستهلك المؤثرات منذ 13 سنة

كما أنكرت المتهمة خلال محاكمتها تورطها في المتاجرة بالمؤثرات العقلية. وصرحت انه فعلا ضبط بحوزتها قرصين من الحبوب المهلوسة التي تستهلكها منذ 13 سنة بسبب الظروف الاجتماعية المزرية التي تعيشها. حيث لجأت إلى تلك السموم لتنفس ضيقها، حينها قاطعها القاضي الجزائي وواجها بالمبلغ المالي الكبير. الذي ضبط بحوزتها حينها صرحت المتهمة انه من عائدات عملها كمنظفة. وان ليس المبلغ الحقيقي بل ضبط بحوزتها مبلغ مليون سنتيم فقط. وان الضبطية من ضخمت في قيمة المبلغ مطالبة إفادتها بالبراءة .

في حين، ركز دفاع المتهمة في مرافعته على تصريحات موكلته الرامية الى إنكار تهمة المتاجرة. موضحا أن أركان هاته الجريمة غائبة تماما في قضية الحال كون لا مكان للشاري ولا البائع. بل أن المتهمة ضبطت بكمية صغيرة جائزة للاستعمال والاستهلاك وليس للمتاجرة. وان المال المضبوط بحوزتها وهو مليون سنتيم وليس 7 ملايين. كما تدعي الضبطية هو من عائدات عملها كمنظفة. ملتمسا اعادة تكييف الوقائع من جنحة الحيازة من اجل المعرض. الى جنحة الحيازة من اجل الاستهلاك مع افادة موكلته بظروف التخفيف فيما يخص هاته الجنحة.

وبعد السماع لأطراف القضية التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة ” يمينة”. الى حين النطق بالحكمفي جلسةمقبلة.