فتاة وراء مقتل مسؤول الأمن الوقائي بورشة المسجد الأعظم

رفض قيام عمال أفارقة بإدخالها إلى الورشة وممارسة المحظور معها

باشر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء شرقي العاصمة، أمس، التقصي في الملف القضائي المتعلق بجريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها رئيس الأمن الوقائي بورشة البناء الخاصة بالمسجد الأعظم الكائن بالمحمدية، الذي لقي حتفه بعد اعتداء بشع من قبل 6 رعايا أفارقة من جنسيات مختلفة، مالية وغانية ونيجرية، يعملون كبنّائين.

تجدر الإشارة إلى أن وقائع القضية تعود إلى، ليلة الأحد، حين حاول الرعايا الأفارقة إدخال فتاة إلى ورشة البناء بطريقة غير شرعية، الأمر الذي رفضه رئيس الأمن الوقائي، احتراما لحرمة المكان المقدس.

الأمر الذي أدخله في مناوشات مع الرعايا الأفارقة الذين قاموا بالاعتداء عليه بواسطة عصى خشبية ولم يتركوه إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، بعدها نقل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى سليم زميرلي.

وقد أكد المصدر الذي أفاد «النهار» بالمعلومات أن قاضي التحقيق الغرفة الثالثة قد أمر بإيداع الرعايا الأفارقة الست رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش إلى غاية استكمال التحقيق معهم.