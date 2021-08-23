فتاة تقتل جارها في بني تامو بالبليدة

إهتز حي بن يطو ببني تامو في البليدة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها ثلاثيني على يد فتاة تبلغ 27 سنة. وحسب مصادر مضطلعة الضحية والمدعو شافعي محمد وجهت له فتاة عدة طعنات بالسكين في بني تامو في البليدة.

وأضافت ذات المصادر إلى ان أسباب الجريمة تبقى غامظة ومجهولة لحد الان. وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح الحماية المدنية لنقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث. من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة.