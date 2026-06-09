فتاتان تستدرجان الضحايا.. الإطاحة بشبكة تُوهم مواطنين بسكنات “السوسيال”

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران، من وضع حد لنشاط 04 أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين، ووعدهم بالحصول على سكنات عمومية، مقابل مبالغ مالية معتبرة.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية جاءت بناءً على شكوى تقدم بها أحد الضحايا لذات الفرقة، والتي مفادها تعرضه للنصب من قبل أفراد الشبكة.

حيث مكّنت التحريات الميدانية لمحققي ذات الفرقة من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيهم الأربعة (04). وشل نشاطهم الإجرامي. بحيث كان لكل فرد منهم دور في العملية. أين تقوم الفتاتين بجلب الضحايا خاصة من فئة المغتربين وقبض الأموال. وذلك بإيهامهم بالحصول على سكنات بصيغة العمومي الايجاري، في حين يقوم المشتبه فيه الثاني بالاحتيال. عليهم بأن له معارف على مستوى وكالة “عدل” ويوفر لهم أوامر بالدفع المزورة، التي كان يجلبها من شريكه الثالث والذي كان يقوم بتزوير أوامر بالدفع والالتقاء بالضحايا بالبنك منتحلا صفة موظف بوكالة “عدل”.

العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، أسفرت عن ضبط محررات مصرفية وإدارية مزوّرة. وتم تحرير إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم في قضية الحال وتقديمهم إلى العدالة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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