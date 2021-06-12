فتاتان تعملان في محل للملابس تصوران مراهقة لابتزازها في عنابة!

قامتا بالاعتداء عليها وهددتاها بنشر صورها على “الفايسبوك”

أوقفت قوات الأمن الحضري الثاني في ولاية عنابة، نهاية الأسبوع المنصرم، فتاتين في عقدهما الثاني من العمر، لتورطهما في تصوير فتاة قاصر والمساس بحرمة حياتها الخاصة والاعتداء عليها بالقوة، لابتزازها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض ومشاكل شخصية بينهن.

وحسب بيان لأمن ولاية عنابة، تحوز “النهار” على نسخة منه، فإن قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الثاني، أوقفت فتاتين تبلغان من العمر 26 و27 سنة، مشتبه فيهما في قضية المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عبر التقاط صور فوتوغرافية والاحتفاظ بها ونشرها والضرب والجرح العمديين مع سبق الإصرار.

وذكرت مصادر مقربة، أن الضحية تلقت اتصالا من إحدى المشتبه فيهما التي تعمل في محل لبيع الألبسة الجاهزة على مستوى ساحة “الثورة” المعروفة بـ “الكور” للاقتراب منهما وعرض عليها العمل معهما في المحل، إلا أنه وفور وصول الضحية إلى المحل، تم إرغامها للنزول للقبو الخاص بحفظ الملابس، وتم الاعتداء عليها من طرف الفتاتين وتصويرها والمساس بحرمة حياتها الخاصة، والاحتفاظ بتلك الصور لابتزازها بنشرها على موقع “الفايسبوك”، قبل أن تحبط عناصر الأمن مخططهما وتوقفهما.