فتاتان ضمن عصابة مختصة في سرقة مركبات النقل الحضري بالوادي!

الدرك يطيح بسبعة أشخاص بعد مداهمة مزرعة

تمكنت فرقة الدرك الوطني ببلدية المقرن شرق ولاية الوادي، يوم الخميس الماضي، من الإطاحة بعصابة أشرار. تمتهن سرقة المركبات خاصة سيارات النقل الحضري، والإجرام بمختلف أنواعه.

تفاصيل العملية تعود إلى تحريات نوعية قام بها عناصر فرقة الدرك أفضت إلى تحديد مكان مزرعة في إقليم الاختصاص. يستغلها أفراد عصابة كمكان لتخزين المسروقات والتخطيط للإجرام فيها.

وبعد التأكد من وجود أفراد العصابة بداخل المزرعة، جرت عملية المداهمة وبدعم من الفرقة الإقليمية بالدبيلة. أين تم توقيف 7 أشخاص من بينهم فتاتان.

وبعد مواصلة التحقيق تبين أيضا أن من ضمن أفراد العصابة ثلاثة آخرين لازالوا في حالة فرار.

وأفضت العملية عن حجز أسلحة بيضاء وأقراص مهلوسة وسيارة محل سرقة، ليتم تحويل الموقوفين على التحقيق. وينتهي بذلك جزء من مسلسل الاعتداءات التي كان يتعرض لها أصحاب مركبات النقل الحضري في الآونة الأخيرة.

طالع أيضا: التماس 20 سنة سجنا نافذا في حق عصابة مختصة في سرقة المركبات