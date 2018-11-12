فتاني: أنيس رحماني من حقه الدفاع عن نفسه

أشاد المدير العام مسؤول النشر لجريدة “لكسبريسيون” أحمد فتاني، اليوم الإثنين، بالرئيس المدير العام لمجمّع النهار أنيس رحماني .

وقال فتاني في تصريح لقناة”النهار”على هامش الاحتفال بالذكرى الـ 18 لتأسيس الجريدة، أن أنيس رحماني أعطى بعدا كبير ا في الإعلام.

كما قال المتحدث أن أنيس رحماني، استطاع أن يكتسح الساحة الإعلامية، حيث أصبحت قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر.

مضيفا أن الرئيس المدير العام لمجمع النهار، هو إنسان عملي وأفتخر أن لي صديقا وحبيبا اسمه أنيس رحماني.

فتاني وفي حديثه قال أن أنيس رحماني من حقه الدفاع عن نفسه، خاصة وأن الدفاع كان بعد التدخل في حياته الشخصية.

وفي نفس السياق، قال المتحدث “أكره الصحفي الذي يتدخل في الحياة الشخصية للأفراد”.