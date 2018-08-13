فتحة حجرية في عصر الإدارة الإلكترونية ببلدية بئر العاتر

عبر مواطنو بلدية بئر العاتر بولاية تبسة، عن سخطهم من الطريقة الجديدة التي انتهجتها مصالح البلدية في عملية المصادقة على التصاريح بالبيع للمركبات.

وتداول رواد وسائط التواصل الإجتماعي، من سكان البلدية الواقعة 90 كلم جنوب عاصمة الولاية.

صور تظهر أن العملية تتم عبر فتحة صغيرة جدا في الجدار، في وقت سد باب المصلحة في وجه المواطنين لأسباب تبقى مجهولة حسبهم.

ويطالب سكان البلدية من “المير” الكف عن هذا السلوك الغريب، الذي ذكرهم بالقرون الوسطى.

في وقت تنادي وزارة الداخلية بضرورة تقريب الإدارة من المواطن، وتحضر لإطلاق الإدراة الإلكترونية.