فتحنا تحقيقا في حادثة سقوط جدار متوسطة ببوعنداس ووفاة تلميذ وسنعاقب المتورّطين»

فتحت وزارة التربية الوطنية تحقيقا لمعرفة ملابسات وفاة تلميذ وجرح آخرين جراء سقوط جدار مرحاض بمتوسطة «علي زرماني»ببوعنداس في سطيف.

من أجل تحديد المسؤوليات ومعاقبة المتسبّبين.

وكشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد،أمس، في تصريح خص به «النهار»على هامش حضوره افتتاح السنة الدراسية 2019ـ2020 لجميع مدارس.

ومعاهد التكوين التابعة لقطاع وزارة الثقافة، أنه وفور تلقيه الخبر .

أمر مصالحه بفتح تحقيق مستعجل لمعرفة ملابسات الكارثة التي أسفرت عن وفاة تلميذ وجرح آخرين.

وغادر بلعابد على عجالة مراسيم افتتاح الموسم الدراسي 2019ـ2020 مدارس ومعاهد التكوين التابعة لقطاع وزارة الثقافةمن أجل إجراء الاتصالات اللازمة.