فتحي عبدالوهاب وإياد نصار ونيللي كريم يدخلون سباق رمضان 2025

أعلن الفنان المصري فتحي عبد الوهاب عن مشاركته في دراما رمضان المقبل لعام 2025 بمسلسل «ظلم المصطبة». ويشاركه في بطولته الفنان إياد نصار.

ونشر فتحي عبدالوهاب صورة غير رسمية لبوستر المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وعلق عليها قائلا: «ظلم المصطبة.. فتحي عبدالوهاب وإياد نصار رمضان 2025».

كما انضمت الفنانة نيللي كريم لأبطال مسلسل ظلم المصطبة بجانب الفنان إياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

ومن المقرر بدء تصويره في الفترة المقبلة عقب الانتهاء من ترشيحات النجوم المشاركين فيه.

مسلسل ظُلم المصطبة يدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويعتمد على البطولة الجماعية. وجاري في الفترة الحالية الإتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به.