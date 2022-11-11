قناة النهار فتحي .. قصة شاب يسترزق من بيع الشاي بقلم قناة النهار نشر في 11 نوفمبر 2022 - 16:17 شغل شارك غرِّد أرسل 11 0 فتحي .. قصة شاب يسترزق من بيع الشاي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kxlVF اقرأ أيضا 3 مسبوقون قضائيا يستدرجون ضحاياهم لسرقتهم تحت غطاء جمعية خيرية بوهران قناة النهار 23 أكتوبر سامية طبوش: هناك أم تفرض على إبنتها التمثيل لأن حلمها في التمثيل لم يتحقق لأن أخيها منعها قناة النهار 10 نوفمبر "محمود قندوز :" المجتمع يصنّف بلماضي كـ"صَحَابِيّ قناة النهار 25 أكتوبر وضع حجر الأساس للمستشفى الجزائري القطري الألماني وإفتتاح مشروع بلارة للحديد والصلب قناة النهار 02 نوفمبر وزير التعليم العالي يشرف على إفتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات قناة النهار 24 أكتوبر الإشاعات والبلاغات الكاذبة بندرة المواد الإستهلاكية.. قانون المضاربة بالمرصاد قناة النهار 04 نوفمبر البليدة: توزيع السكانات بشكل متواصل يتسبب في ركود العقار بالجزائر قناة النهار 06 نوفمبر صريح جدا: الجزائريون يرحبون بملوك ورؤساء الدول العربية .. قناة النهار 31 أكتوبر المخازن والمستودعات غير الشرعية.. قانون المضاربة بالمرصاد قناة النهار 09 نوفمبر صريح جدا: التدخل في شؤون الآخرين.. سلوك يثير إستياء الجزائريين قناة النهار 27 أكتوبر