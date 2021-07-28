فتحي نورين: “كنا ننوي الإنسحاب بسيناريو مغاير”

تحدث المصارع الجزائري فتحي نورين عن انسحابه من الألعاب الأولمبية، ورفضه مواجهة المصارع الصهيوني، أين كشف عن حقائق جديدة.

وصرح نورين، فور نزوله بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة: “ذهبنا إلى طوكيو، بهدف تشريف الجزائر، في هذه الألعاب، لكن القدر وضعني أمام مصارع صهيوني، وهذا صدمني”.

وأوضح بطل الجيدو الجزائري: “كنا ننوي القيام بسيناريو خاص لإعلان انسحابنا بطريقة أخرى، لكن تسريب تصريحاتي بلغ مسامع اللجنة الأولمبية”.

وتابع فتحي نورين: “فخور بالقرار الذي اتخدته، لأن هذا القرار يشرفني، ويشرف بلدي الجزائر وعائلتي”.