أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، عن فتح أبواب التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي.

ويخص دليل التجنيد المتوفر على مستوى الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني، مختلف الرتب من ضباط، وضباط صف ورجال صف بالقوات البرية، الجوية، البحرية وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

كما يخص الدليل يخص أيضا الراغبين في التجنيد بسلاح الدرك الوطني، الحرس الجمهوري، والمديريات والمصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني

كما يمكنكم الإطلاع على دليل التجنيد لسنة 2024 عبر الرابط:

https://www.mdn.dz/…/recrutement/images/guide2024ar.pdf

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني:” أنتم الذين ترغبون في الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي، وتطمحون لضمان مستقبلكم والمساهمة في الدفاع عن وطنكم.الجيش الوطني الشعبي يستجيب لتطلعاتكم ويمنحكم الفرصة لتصبحوا ضباطا، ضباط صف، رجال صف في صفوف القوات البرية، القوات الجوية، القوات البحرية، قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، الدرك الوطني، الحرس الجمهوري، المديريات والمصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني.”