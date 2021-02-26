فتح أبواب الترقية للممرضين وزيادات تصل إلى 6 آلاف دينار

تخصّ المنتمين إلى 16 صنفا من سلك شبه الطبي

28 فيفري آخر أجل لتقديم قوائم المعنيين بالترقية

شرعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في عملية إحصاء عدد الممرضين الذين تتوفر فيه شروط الترقية إلى مناصب أعلى، والتي ستمس 16 سلكا من شبه الطبي، حيث ستجري ترقيتهم من رتبة “ممرض للصحة العمومية” إلى “ممرض مختص للصحة العمومية”.

وحسب مراسلة لمديرية التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تحمل رقم 339 مؤرخة بتاريخ 19 فيفري 2021، تم إرسالها إلى كافة مديريات الصحة الولائية عبر الوطن، فقد تم توجيه تعليمات لمباشرة عملية إحصاء للممرضين في الصحة العمومية الذين توفر فيه شروط الترقية، والمصنفين في الصنف 11 لتكوينهم وترقيتهم إلى صنف “ممرض مختص للصحة العمومية” في الصنف 12 وبنقطة استدلالية تقدر بـ 537 نقطة.

ومن شأن عملية الترقية هذه أن تمكن المستفيدين منها من زيادات في الراتب تقدر في حدود 3000 دينار جزائري، وتختلف قيمتها من درجة لأخرى، وحسب الأقدمية والدرجات.

وبعد هذه الترقية، يستفيد الممرض المختص في الصحة العمومية مباشرة من المناصب العليا، كرئيس عيادة متعددة الخدمات أو قاعة علاج وغيرها من المناصب العليا الخاصة بهذا السلك، ويستفيد من زيادة أخرى تصل إلى 3000 دينار جزائري.

وحسب الضوابط القانونية، سيستفيد من هذه الترقية 16 صنفا من الممرضين للصحة العمومية والمحددين في الأمر المؤرخ في 21 جوان 2015 والأمر ١٢١ / ١١، لا سيما المادة 14 التي تحدد وتصنف أنواع الممرضين للصحة العمومية.

وطلبت وزارة الصحة في إرساليتها من مديري الصحة الولائيين، إحصاء وتحديد احتياجاتهم من الممرضين المختصين في الصحة العمومية في قوائم، وإرسالها إلى مديرية التكوين بذات الوزارة قبل 28 فيفري الجاري.