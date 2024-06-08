فتح أبواب المساجد أمام التلاميذ طيلة أيام الباك

من المنتظر أن يتم فتح أبواب المساجد أمام التلاميذ المترشحين لامتحان البكالوريا وهذا طيلة أيام الامتحان من يوم غد الأحد إلى غاية يوم الخميس القادم.

وحسب مراسلة مديرية الشؤؤون الدينية لولاية تبسىة، فإن فتح المساجد يأتي لتوفير الدعم النفسي والتحفيزي لطلبة شهادة الباكالوريا دورة 2024 ومساعدتهم على اجتياز الامتحانات في أجواء ملائمة.

وأكدت على ضرورة فتح أبواب المساجد والمدارس القرآنية التي قرب مراكز الامتحان “ثانويات متوسطات” للتلاميذ ، خلال فترة الامتحانات، مع إمكانية توفير وجبات الإفطار والمشروبات كل في حدود الاستطاعة.