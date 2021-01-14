فتح أبواب مكاتب البريد عبر كافة التراب الوطني غدا الجمعة

الوطني
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فتح أبواب مكاتب البريد عبر كافة التراب الوطني غدا الجمعة
بقلم نادية بن طاهر

تنهي المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر إلى علم زبائنها، أن جميع مكاتب البريد، ستفتح وبشكل استثنائي، غدًا الجمعة.

وحسب بيان للمؤسسة، يتعلق الأمر بجميع مكاتب البريد على مستوى كل أنحاء التراب الوطني.

وستفتح مكاتب البريد أبوابها، غدا الجمعة، إبتداء من الساعة 8 صباحا وإلى غاية الساعة الـ12 زوالا.

ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع افتتاح البرنامج الجديد الخاص بصب معاشات المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تندرج هذه التدابير في إطار جهود المؤسسة الحثيثة والرامية إلى تحسين المستمر لخدماتها لفائدة زبائنها.


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