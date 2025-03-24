فتح أبواب ملعب “حسين آيت أحمد” عند 18:00 مساءً

قرّرت مصالح أمن ولاية تيزي وزو، فتح أبواب ملعب “حسين آيت أحمد” بمناسبة لقاء “الخضر” ومنتخب موزمبيق، عند الساعة 18:00.

ويستقبل المنتخب الوطني، سهرة غدٍ الثلاثاء، نظيره الموزمبيقي، بداية من الساعة 22:00، في قمة بـ 6 نقاط من أجل تصدر المجموعة ضمن تصفيات مونديال 2026.

وحسب بيان نشرته مصالح أمن ولاية تيزي وزو، فإن أبواب “حسين آيت أحمد”. سيتم فتحها على الساعة السادسة، مع تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول المناصرين.

إلى جانب ذلك، أعلنت ذات المصالح الامنية، عن وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الإنسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة والمؤدية للملعب.

كما شددت على كل مناصر لا يحوز على تذكرة دخول، الإمتناع عن التنقل للملعب أو التواجد بمحيطه.

مبرزة بأنه يمنع دخول القصر للملعب ما عدا المرفوقين بأوليائهم. وأن التذكرة مخصصة لشخص واحد حتى بالنسبة للقصر المرفوقين بأوليائهم. وكل من يضبط بحوزته تذكرة دخول مزورة أو أشياء محظورة سيتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.