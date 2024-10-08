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الرياضة

فتح أبواب ملعب عنابة 5 ساعات قبل لقاء “الخضر” والطوغو

بقلم محمد لمين صحراوي
فتح أبواب ملعب عنابة 5 ساعات قبل لقاء “الخضر” والطوغو
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قررت السلطات المحلية لولاية عنابة، فتح أبواب ملعب 19 ماي 56، قبل 5 ساعات كاملة عن انطلاق المواجهة المرتقبة، هذا الخميس، بين المنتخب الوطني، ونظيره الطوغولي.

وستنطلق المواجهة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 3 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025، بداية من الساعة 20:00.

وكشف مدير مديرية الشباب والرياضة لولاية عنابة. حسين علوي، بأن أبواب ملعب 19 ماي، ستفتح أمام جماهير “الخضر” في حدود الساعة 15:00.

كما طمأن ذات المسؤول في تصريحات خصّ بها “النهار”. عشاق المنتخب الوطني، بتوفّر كل المستلزمات في الملعب، من أجل راحة المناصرين، وختم: “التحضيرات الخاصة بالمقاهي على مستوى الملعب انطلقت منذ فترة. وأصدرنا تعليمات لتوفير الأمور اللازمة، من أكل وماء”.

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