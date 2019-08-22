فتح أبواب ملعب 20 أوت لدخول عشّاق “soolking” على الرابعة مساءً

سيكون، محبي مغني الراب الجزائري “soolking”، اليوم الخميس، على موعد مع حفل فني في ملعب 20 أوت بالعاصمة.

وفضل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فتح أبواب ملعب 20 أوت، لدخول محبي “soolking”، على الساعة الرابعة مساءً.

وسينطلق حفل الفنان “soolking”، على الساعة الثامنة ليلا، ليكون بهذا أول لقاء بينه وبين الجمهور الجزائري منذ رحيله.

ووصل المغني العالمي سولكينغ، إلى الجزائر فجر الثلاثاء، للإستعداد والتحضير لحفلته الأولى في الجزائر.

وتم تحديد سعر تذاكر حفل المغني، بمبلغ 1500 دينار.

ووضع “سولكينغ” ستوري على انستغرام في السيارة مع فرقته، قائلا انه سعيد جدا وهو يتحدث عن عودته إلى الجزائر.

وتحدث الفنان “soolking”،في وقت سابق،عن قضية عودته واستقراره بالجزائر،حيث قال إن الوقت لم يحن بعد للعودة النهائية إلى أرض الوطن.

وقال “سولكينغ” في ندوة صحفية عقدها أمس بعد انتهائه من حفل فني،إن أمامه الكثير من العمل قبل العودة النهائية للجزائر.

وأضاف “سولكينغ” أنه سيقوم بإطلاق جمعية خيرية يطلق عليها اسم “المغرب الكبير” تهتم بجميع الأعمال الإنسانية والخيرية.

أما عن أحلامه فقال إنه يحلم أن يكون منتجا يوما ما.

ويحضر سولكينغ، ألبوم سيطرحه في سبتمبر القادم كما أنه سيطرح أغنية جديدة مصورة بالفيديو كليب.