فتح أبواب ملعب 5 جويلية 6 ساعات قبل لقاء العميد وأورلاندو

سيكون ملعب 5 جويلية 62، سهرة اليوم الثلاثاء، مسرحا لقمة مثيرة تجمع بين مولودية الجزائر، والضيف أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بداية من الساعة 20:00.

ووضع أمن ولاية الجزائر، مخططا خاصا لهذه القمة المندرجة ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية العاصمة، فإن أبواب ملعب 5 جويلية. ستُفتح أمام جماهير المولودية، المنتظر حضورها بقوة لتقديم الدعم لأشبال خالد بن يحيى، بداية من الساعة 14:00.

كما سيتم تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول المناصرين. مع وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الإنسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة والمؤدية للملعب.

وشددت مصالح الأمن، على كل مناصر لا يحوز على تذكرة دخول الامتناع عن التنقل للملعب أو التواجد بمحيطه. مشيرة إلى منع دخول القصر للملعب ماعدا المرفوقين بأوليائهم.

في المقابل، دعت ذات الهيئة الأمنية المناصرين إلى ضرورة استظهار بطاقة الهوية عند الدخول إلى الملعب، مؤكدة في الوقت ذاته. بأن كل من يضبط بحوزته تذكرة دخول مزورة أو ألعاب نارية أو شماريخ سيتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.