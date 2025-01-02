فتح أرضية التسجيل لمسابقة الدكتوراه

فتحت اليوم الخميس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرضية التسجيل لمسابقة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2025/2024، عبر الرابط https://progres.mesrs.dz/webdoctorat

وكانت الوزارة قد أعلنت، أن التسجيل في المسابقة، يكون بملء الاستمارة إلكترونيا فقط، دون الحاجة إلى تحميل أيّ وثائق إضافية.

ويأتي هذا في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادف إلى تعميم سياسة «صفر ورق» وتبسيط الإجراءات الإدارية. حيث تم اعتماد تسهيلات جديدة لفائدة المترشحين الرّاغبين في المشاركة في مسابقات الدكتوراه هذه السنة.

هذا و يُطلب من المترشحين ملء استماراتهم إلكترونيًا فقط عبر النظام المعلوماتي المدمج “بروغرس”، وفقا للرزنامة المعلنة. وذلك إبتداءً من اليوم الخميس على الساعة 00:00. دون الحاجة إلى تحميل أيّ وثائق إضافية. على أن تتكفّل الجامعات المعنية بدراسة المطابقة الإدارية والبيداغوجية للترشحات مباشرة.

هذا وثمّنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجهود المبذولة من جميع الأطراف. لإنجاح هذا الحدث الوطني الهام، وتتمنى التوفيق لجميع المترشحين.