فتح أرضية رقمية لتقييم نشاط المؤسسات التكوينية بالوطن قريبا

كشفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، أن القطاع سيفتح أرضية رقمية من أجل تقييم نشاط المؤسسات التكوينية بالوطن.

ويكون التقييم مبني على معايير عديدة منها معرفة مدى فعالية الاتفاقيات المبرمة ما بين المرافق التكوينية والمؤسسات الاقتصادية.

وقامت الوزيرة خلال الزيارة التفقدية لولاية تيسمسيلت، بتدشين المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمدينة خميستي.

وزارت بن فريحة،عديد المعارض المقامة منها أجنحة أجهزة دعم التشغيل ومنتوجات المؤسسات التكوينية عبر الولاية وعرض لمنتوجات المرأة الماكثة بالبيت.