فتح أزيد من 30 قاعة علاج بالمدية خلال سنة 2018

تم خلال السنة الجارية، فتح أزيد من 30 قاعة علاج، بولاية المدية، كما سيتم فتح قاعات أخرى، خلال الأسابيع المقبلة.

وحسب بيان مصالح الولاية، اليوم الجمعة، يأتي هذا تنفيذا لتعليمات والي الولاية عباس بداوي، والذي حث على ضروة العمل على فتح قاعات العلاج، لا سيما في المناطق النائية.

وقد قام محمد شـﭭـوري، مدير الصحة والسكان بالولاية، صباح الخميس، على إعادة فتح قاعة العلاج، أولاد أحمد، ببلدية بوشراحيل، التي من شأنها تقريب الصحة من المواطن والتكفل به.

وأشارت أنه تم فتح 30 قاعة علاج في مختلف مناطق الولاية، ومازال العمل على فتح قاعات أخرى في الأسابيع المقبلة .