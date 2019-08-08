فتح أزيد من 5 آلاف مقعد بيداغوجي لفائدة شبه الطبيين

التسجيلات ستبقى متواصلة إلى غاية 27 أوت الجاري

التسجيلات مفتوحة لحاملي البكالوريا شعب علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ومعاهد التكوين، عن انطلاق التسجيلات للالتحاق بالمعاهد الوطنية العليا للتكوين شبه الطبي والمعاهد الوطنية العليا للقابلات.

التسجيلات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2018/ 2019، حيث قدر عدد المناصب المفتوحة بـ 5630 مقعد.

وحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن أولوية التوظيف تعود لحاملي شهادة

البكالوريا لسنة 2019، كما فتحت الوزارة التسجيلات لحاملي البكالوريا شعبة علوم تجريبية ورياضيات وتقني

رياضي أو شهادة معادلة لقابلات الصحة العمومية، وكافة شعب شبه الطبي، وإعادة التأهيل وإعادة التكييف

الطبية الاجتماعية والطبية الاجتماعية. وتم فتح أبواب التسجيل، أيضا، أمام شعبة آداب وفلسفة وآداب لغات

أجنبية وآداب وعلوم إنسانية وتسيير واقتصاد، أو شهادة معادلة لها للشعبة الطبية الاجتماعية، المساعدين

الاجتماعيين للصحة العمومية والمساعدين الطبيين للصحة العمومية. كما سيتمكن مترشحو دورة 2018، من

التسجيل حسب ترتيب الاستحقاق وفي حدود المناصب المفتوحة، وتحتوي ملفات الترشح الخاص بالتسجيلات

الأولوية، على طلب خطي ونسخة من شهادة البكالوريا، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادتي طبيتين وشهادة إقامة.

وفيما يتعلق بملف التسجيلات النهائية، يتمثل الملف في شهادة البكالوريا الأصلية، كشف النقاط للبكالوريا

الأصلي، شهادتي ميلاد، 4 صور شمسية شهادة السوابق العدلية، شهادة الجنسية، نسخة من شهادة تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

وتستمر التسجيلات إلى غاية يوم 27 أوت الجاري على الساعة الرابعة زوالا، على أن يتم الإعلان عن نتائج المسابقة في 8 سبتمبر القادم.