فتح أسواق الماشية ..شرفة يكشف الجديد

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم بسطيف، بأن “مصالح دائرته لوزارية كسبت رهان مكافحة مرض الحمى القلاعية الذي ظهر مؤخرا بتلقيح أكثر من 70 بالمائة من الثروة الحيوانية المعنية بهذه العملية في ظرف وجيز.

وفي تصريح للصحافة على مستوى مستثمرة فلاحية خاصة مختصة في تربية الأبقار الحلوب ببلدية التلة أوضح شرفة “عملية التلقيح مستمرة في إطار حماية الثروة الحيوانية”

وفي ختام زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية سطيف كشف الوزير أنه “سيتم قريبا فتح أسواق الماشية من جديد وذلك بفضل جهود التقنيين والبياطرة وكذا المربين الذين قدموا كل التسهيلات وتجندوا بقوة لإنجاح هذه العملية.

وأضاف شرفة ان العمل جار قصد الرفع من قدرات تخزين مختلف أنواع الحبوب من 4 ملايين طن حاليا إلى 9 ملايين طن من خلال بناء منشآت للتخزين في السنوات المقبلة” مفيدا بأنه “قد تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة من أجل ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة لقطاع الفلاحة.