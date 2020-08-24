فتح أقسام الثانويات لمترشحي “البكالوريا” للمراجعة غدا الثلاثاء بمقاطعة سيدي امحمد

أمرت الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، اليوم الإثنين، بفتح أقسام الثانويات أمام مترشحي “البكالوريا” من أجل المراجعة بدءًا من الغد وإلى غاية 3 سبتمبر المقبل.

وحسب بيان المقاطعة الإدارية على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد ترأست الوالي المنتدب اجتماعا تقييميا للجنة الخاصة بتحضير امتحانات نهاية السنة والدخول المدرسي والجامعي المقبل.

وفي هذا الإطار، أمرت الوالي المنتدب لمقاطعة سيدي امحمد بفتح أقسام الثانويات أمام مترشحي “البكالوريا” من أجل المراجعة بدءًا من غد الثلاثاء وإلى غاية 3 سبتمبر المقبل.

كما تمت دراسة ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها خلال الفترة الاستثنائية الخاصة بإجراء الامتحانات مع تزويد مراكز الامتحانات بلوازم الحماية والوقاية من خطر انتشار فيروس “كورونا”، على غرار المطهر الكحولي والكمامات وجهاز قياس الحرارة والماء على عاتق المؤسسات الولائية.

وشددت الوالي المنتدب على تشكيل لجنة مختلطة لمعاينة مراكز إجراء الامتحانات في بلديات إقليم المقاطعة مع تخصيص قاعة علاج للطبيب والممرض في كل مركز إجراء.

ولتعزيز إجراءات مرافقة الممتحنين لشهادتي “البيام” و”الباك”، أمرت الوالي المنتدب بتعيين طبيب نفساني في المراكز خلال الامتحانات وتحسيس أصحاب محلات “الإطعام السريع” المتواجدين بمحاذاة مراكز الإجراء لتفادي أي طارئ.