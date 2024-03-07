فتح إستثنائي.. إعلان هام من بريد الجزائر

أعلنت بريد الجزائر، أنه وبصفة إستثنائية ستباشر في فتح بعض مؤسساتها البريدية عبر الوطن يوم الجمعة 08 مارس 2024.

وحسب بيان لذات المؤسسة، سيتم فتح المؤسسات البريدية غدا، من الساعة 8:00 صباحا إلى غاية منتصف النهار 12:00، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان الفضيل.

وسيخص هذا الإجراء المؤسسات البريدية الكبرى العاملة بنظام المناوبة. والمؤسسات البريدية خارج التصنيف، والمؤسسة البريدية من الدرجة الأولى.

هذا وتبقى بريد الجزائر وفية لتقاليدها كمؤسسة مواطنة وتعمل جاهدة من أجل تقديم وضمان خدمة عمومية نوعية.