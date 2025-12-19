فتح استثنائي لقباضات الضرائب غدا السبت

سيتم فتح قباضات الضرائب بشكل استثنائي يوم غد السبت لفائدة المكلفين بالضريبة المعنيين باكتتاب تصريح “ج50” لشهر نوفمبر 2025 ودفع الحقوق المرتبطة به.

ووفقا لما أفاد به بيان للمديرية العامة للضرائب، فإن “قباضات الضرائب التابعة لمراكز الضرائب والقباضات الكلاسيكية. ستفتح بصفة استثنائية يوم السبت 20 ديسمبر من الساعة 08:30 صباحا إلى غاية الساعة 16:00 مساء،. وذلك من اجل تمكين المكلفين بالضريبة من تسوية التزاماتهم التصريحية والدفع في أحسن الظروف”.

وذكرت المديرية العامة للضرائب أن آخر اجل لاكتتاب التصريح الشهري المتعلق بشهر نوفمبر 2025 حدد بيوم الأحد 21 ديسمبر 2025.

كما جددت المديرية التذكير بان المكلفين بالضريبة التابعين للمصالح الجبائية المزودة بالنظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب “جبايتك”. والحائزين على حسابات الولوج إلى فضاء التصريح والدفع عن بعد. يمكنهم القيام بالتصريح والدفع الكترونيا على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع، إلى غاية منتصف الليل من يوم الأحد 21 ديسمبر 2025.

كما دعت المديرية المكلفين بالضريبة الذين لم يتحصلوا بعد على حساباتهم الخاصة بفضاء التصريح والدفع عن بعد. إلى التوجه في اقرب الآجال الى المصالح الجبائية التابعين لها. سواء على مستوى مراكز الضرائب أو مفتشيات الضرائب، من أجل تسلم حساباتهم.