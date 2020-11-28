أعلنت وكالة تطوير السكن وتحسينه، عدل، اليوم السبت، عن فتح الأرضية الرقمية أمام مكتتبي عدل 2 لاختيار مواقع سكناتهم.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، قد أعلن منذ شهر أن عدل بصدد فتح الموقع لاختيار المواقع للمكتتبين.

وجاء توطين السكنات بعد الحرب الكبيرة التي قادتها عدل للحصول على الاوعية العقارية- حسب تصريح المدير العام للوكالة-.

وأشار طارق لعريبي أنه على المستوى الوطني يوجد 1100 وحدة سكنية، والأمر يخص المكتتبين الموجودين على مستوى 33 ولاية.

وأورد المتحدث أن 40 بالمئة مخصصة لولاية الجزائر، رغم صعوبة الحصول على الوعاء العقاري.