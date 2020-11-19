فتح الأرضية الرقمية للخدمات الجامعية بداية من 25 نوفمبر المقبل

أعطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات للديوان الوطني للخدمات الجامعية، من أجل فتح البوابة المخصصة للخدمات الجامعية.

وأضافت التعليمة، أن فتح الأرضية سيكون خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وحسب التعليمة التي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، فإن فتح الأرضية ستكون مخصصة لتسجيل طلبات الإيواء، المنحة، والنقل الجامعي.

وذلك بالنسبة للطلبة الجدد “بكالوريا 2020” وستكون خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 25 نوفمبر إلى غاية 30 نوفمبر.

وشددت الوزارة، على ضرورة النشر الواسع عبر كافة وسائل التواصل المتاحة حتى يتسنى لكافة الطلبة إتمام التسجيلات للإستفادة من الخدمات الجامعية مع ضرورة التقيد بالرزنامة.