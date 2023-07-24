فتح الأظرفة المتعلقة بإنجاز أول مشروع لمحطات الطاقة الشمسية

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، على مراسم فتح الأظرفة المتعلقة بإنجاز اول مشروع لمحطات الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاواط.

ونوه الوزير، بهذه المناسبة، بأهمية هذا المشروع الذي يُعتبر كأول مرحلة لتجسيد البرنامج الطموح لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر. والذي يتمثل في إنجاز 15 جيغا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في آفاق 2035.

وأورد الوزير: “فاليوم نحن بصدد استقبال العروض وفتح الأظرفة المتعلقة بإنجاز محطات الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاواط. الذي أطلقها مُجمع سونلغاز والذي يهدف إلى أنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية. تتراوح قدرتها من 80 إلى 220 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية من الوطن”.

كما أكد الوزير أن “قطاع الطاقة والمناجم، يلعب دورا هاما في التنمية المحلية. وأضاف الوزير “إن خُطة عمل الحكومة، منحت الأولوية لحلول الطاقة المستدامة ذات البصمة الكربونية المنخفضة. مما يعزز جميع الإمكانات، لا سيما في مجال الطاقة والمناجم. لخلق فرص اقتصادية وثروات جديدة وكذلك توفير فرص عمل إضافية.

وتابع أنه وفي هذا السياق ونظرا للقدرات الجزائر الهائلة من الطاقة الشمسية. فقد تم تسطير برنامج لإنجاز 15 جيغاواط من الطاقات المتجددة. والذي سوف ينجز من طرف شركة سونلغاز عبر أكثر من 40 ولاية من التراب الوطني. وهذا ما سيسمح لبلادنا بما تمتلكه من إمكانيات. أن تكون مُوردًا موثوقًا للكهرباء للبلدان المجاورة، وبكفاءة عالية، كما هي اليوم مُوردًا آمنا وموثوقا للغاز”.

واختتم السيد الوزير كلمته بالإشارة إلى أن” مشروع انجاز 2000 ميغاواط فرصة للشركات الوطنية الخاصة والعمومية منها. لمواكبة عجلة تنمية قطاع الطاقات المتجددة. سواءً في مجال الانجاز، مجال تصنيع المعدات أو في مجال الخدمات”.

كما سيسمح ايضا بتجسيد شَراكات بين مؤسسات وطنية وأجنبية التي ستؤدي بالتأكيد إلى بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية. ونقل التكنولوجيا في هذا المجال ذات قيمة مضافة عالية.