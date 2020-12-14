فتح البوابة الإلكترونية لإيداع طلبات الترشح للدكتوراه يوم 15 ديسمبر

أعلن وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، عن فتح البوابة الإلكترونية لإيداع طلبات الترشح في مسابقات الدكتوراه، ابتداء من تاريخ 15 ديسمبر 2020.

وحسب بيان نشره الوزير على صفحته بفايسبوك، فإن تواريخ تنظيم المسابقات لم تحدد بعد، وذلك لأن هذه المسألة مرتبطة بالوضعية الوبائية والحالة الصحية العامة في البلاد.

وكشف الوزير إن مصالحه تلقت مجموعة من ردود الفعل والطلبات من طرف المقبلين على الترشح لمسابقات الدكتوراه.

وكشف الوزير، أنه قد تم تشكيل لجنة للنظر في هذه الطلبات، والتي قدمت جملة من التوصيات.

وأضاف الوزير، إن المصالح المركزية للوزارة ذات الصلة بالتنسيق الوثيق مع الندوات الجهوية للجامعات ومديري مؤسسات التعليم العالي، تعمل حاليا من أجل فتح بوابة لاستقبال ملفات جميع الراغبين للترشح للمشاركة في مسابقات الدكتوراه دون شروط مسبقة.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، إن لجميع الطلبة حق المشاركة في هذه المسابقات دون استثناء.

وتسند لجان التكوين في الدكتوراه بالتنسيق مع الهيئات الإدارية والعلمية مهمة تنظيمها ودراسة ملفات كل المترشحين.

هذا وحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري مؤسسات التعليم العالي على:

نشر الوثائق المطلوبة في ملف الترشح للمشاركة في المسابقة، وعدد المناصب المفتوحة في كل فرع للتكوين في الدكتوراه.

وتحديد المواد التي يجب تحضيرها والخاصة بالمسابقات في الفروع المختلفة.

وكذا دراسة علمية لجميع ملفات المترشحين لمعرفة مدى مطابقة التخصصات للفروع التي ستجرى فيها المسابقة.