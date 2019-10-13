فتح التربص الخاص للمحامين الحائزين على شهادة الكفاءة المهنية

أعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، عن فتح دورة التربص الخاصة بالحائزين على شهادة الكفاءة المهنية، الذين اجتازوا مسابقة 2015.

وتخص الدورة الذين اجتازوا المسابقة، بجامعة الجزائر وسطيف وبسكرة وسيدي بلعباس وعنابة.

وذكر بيان من المجلس، أن حقوق التسجيل، بلغت 150 ألف دج كتكاليف التكوين لمدة سنتين.

و500 ألف دج للمعفيين من شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة والتربص.

وأضاف المجلس،أنه يتم إيداع الملفات على 3 نسخ بأمانة الاتحاد بالمحكمة العليا،ابتداء من 27 أكتوبر إلى 14 نوفمبر كآخر أجل.

وأشار بيان الاتحاد، إلى أنه لن تقبل الملفا التي لا يتم إيداعها على مستوى أمانة الاتحاد والتأشير عليها.

وبعد انتهاء الأجل يقوم مجلس الاتحاد بتوزيع ملفات المترشحين على المنظمات الجهوية حسب إقامة المترشح.

ويقول البيان إن بعد دراسة ملفات المترشحين من طرف المجالس الجهوية للمنظمات يضبط الاتحاد القائمة المتعلقة بأداء اليمين .

وهذا لإرسالها إلى وزارة العدل والنائب العام المختص محليا لتحديد جلسة أداء اليمين.