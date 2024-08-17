فتح الترشح لأستاذ مميز وأستاذ إستشفائي جامعي مميز.. هذه الشروط

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي للأساتذة والأساتذة الإستشفائيين الجامعيين عن فتح دورة الترشح للتعيين في درجة أستاذ وأستاذ إستشفائي مميز.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجراء جاء في إطار تطبيق الأحكام الانتقالية المنصوص عليها ضمن أحكام المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 3 ماي سنة 2008. المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث المعدل والمتمم. وأحكام المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 3 ماي سنة 2008. المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي المعدل والمتمم.

كما أشات إلى أنه وبالنسبة للأستاذ المميز، الأساتذة في حالة نشاط، الذين يثبتون، عند تاريخ 31 ديسمبر 2023. عشرون سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وكذا الإنتاج العلمي والبيداغوجي منذ الإلتحاق برتبة أستاذ. بعد أخذ رأي مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية.

- بالنسبة للأستاذ الإستشفائي الجامعي المميز، الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين، في حالة نشاط. الذين يثبتون، عند تاريخ 31 ديسمبر 2023، عشرون سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. من بينها عشرة سنوات بصفة رئيس مصلحة إستشفائية جامعية، وكذا الإنتاج العلمي والبيداغوجي منذ الإلتحاق برتبة أستاذ إستشفائي. بعد أخذ رأي مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية.

يتم إيداع ملفات الترشح حصريا عبر منصة رقمية عبر الرابط التالي: https://services.mesrs.dz/Emeritat. و تحدد فترة إيداع ملفا الترشح من الأحد 18 أوت 2024 إلى الأحد 1 سبتمبر 2024.

كما أشارت الوزارة، إلى أن الأساتذة والأساتذة الإستشفائيين الجامعيين والمحالون على التقاعد، قبل تاريخ 1 جانفي 2024. الذين استوفوا وهم في حالة نشاط الشروط المنصوص عليها، حسب الترتيب، في المواد 55 و 61 من القانونين الأساسيين الخاصين بالأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي من الإستفادة من التميز كلقب فخري، بعد تنصيب اللجنة الوطنية للتميز.