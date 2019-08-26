فتح الترشح لإختيار خبراء في مجال الإعتراف بمعادلة شهادات التعليم العالي الأجنبية

أعلنت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح الترشح لإختيار خبراء في ما يخص الإعتراف بمعادلة شهادات التعليم العالي الأجنبية.

وحسبما أفاد به بيان الوزارة، اليوم، فإنّ وزارة التعليم العالي فتحت باب الترشح لمسابقة لإختيار خبراء بيداعوجيين وأكادميين.

وذلك في مجال الإعتراف بمعادلة شهادة التعليم العالي الأجنبية بشهادة التعليم العالي الجزائرية، حيث يُعيّنون لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

واستنادا لذات المصدر، فإنّ وزارة التعليم العالي قامت بتحديد شروط ومعايير لإنتقاء الخبراء، منها مايلي:

الرتبة الهمنية، الوظيفة أو المنصب العالي، الخبرة المهنية، النشاطات والإنتاج البيداغوجي، النشر في إحدى المجلات العلمية المتخصصة…. الخ.

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