فتح الترشح لإقتناء سكنات الترقوي الحر بوهران

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح موقعها الالكتروني للتسجيل في ولاية وهران.

وحسب ما أفاد به بيان المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، فإن التسجيلات ستنطلق يدءا من 12/10/2022 على الساعة 14:00 مساء، على أن يغلق الموقع بعد تسجيل ازيد من 6000 مكتتب.

أما بخصوص الموقع السكني، فإنه يقع على مستوى حي 699 مسكن ترقوي حر بئر الجير (pos51) ( ولاية وهران ).

كما أكدت المؤسسة بأن التسجيل يكون عبر الموقع الالكتروني: www.enpi.dz او عبر الرابط مباشرة: www.enpi-net.dz/LPLvsp/.

ويشمل الموقع شقق من نوع F3 و F4 و F5، بالإضافة أيضا إلى شقق مزدوجة DUPLEX من نوع : F3 و F4 و F5.

وتتراوح مساحة شقة ذات ثلاثة غرف من 73.59 متر مربع الى 119.78 متر مربع، حيث يبدا سعرها من 350.00 142 12 دج الى 700.00 763 19 دج.

في المقابل، تتراوح مساحة شقة ذات اربعة غرف من 106.04 متر مربع الى 175.8 متر مربع، حيث يبدا سعرها من 600.00 496 17 دج الى 000.00 007 29 دج.

وبالنسبة لشقة ذات خمسة غرف تتراوح مساحتها من 139.08 متر مربع الى 141.67 متر مربع، بينما سعرها ويبدا من 200.00 948 22 دج الى 550.00 375 23 دج.

كما تتراوح مساحة شقة مزدوجة ذات ثلاثة غرف من 92.07 متر مربع الى 134.67 متر مربع، فيما يبدا سعرها من 550.00 191 15 دج الى 550.00 220 22 دج.

أما شقة مزدوجة ذات اربعة غرف تتراوح مساحتها من 101.06 متر مربع الى 165.22 متر مربع، بينما سعرها يبدا من 900.00 674 16 دج الى 300.00 261 27 دج.

ويبلغ سعر شقة مزدوجة ذات خمسة غرف ذات مساحة 122.92 متر مربع، 800.00 281 20 دج

ومن اجل معاينة المشروع عن بعد الرجاء زيارة الموقع: www.enpi-net.dz/LPLvsp/. وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على رقم الهاتف التالي: 041.85.36.11.