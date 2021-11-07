فتح الترشح لإقتناء سكنات LPP بهذه الولاية

إفتتحت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية باب الترشح للمواطنين الراغبين في إقتناء سكنات من نوع الترقوي العمومي LPP بالجلفة.

وحسب بيان للمؤسسة، تم فتح باب الترشح لإقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP بولاية الجلفة بالموقع السكني التالي:

حي 32 مسكن ترقوي عمومي “حي البساتين” ولاية الجلفة.

وتم فتح باب الترشح، حسب المخزون المتوفر لدى المؤسسة، وذلك لفائدة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14- 203 المؤرخ في السابع عشر من شهر رمضان 1435 الموافق لـ 15 جويلية 2014.

و كذا المرسوم التنفيذي رقم311 – 18 في 10/ 12 /2018.

ولمزيد من المعلومات والإستفسارات وكذا الإطلاع والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz إبتداء من اليوم الأحد.

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وكانت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قد نشرت عبر صفحتها عى الفيسبوك شروط وكيفية الإستفادة من سكنات الترقوية العمومية lpp.

ووضعت مؤسسة enpi شروط لتمكين المواطنين الراغبين في إقتناء هذه الصيغة من السكنات من الاستفادة نذكر منها:

عدم إمتلاك أوالإستفادة من قبل من أي عقار أوتجزئة سكنية للزوج أوالزوجة.

عدم الإستفادة من قبل من أي إعانة مقدمة من طرف الدولة.

أن يكون المدخول الشهري للمترشح يجب أن يتراوح بين 108.000 و540.000 دج الزوج + الزوجة.

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