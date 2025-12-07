فتح الترشح لاقتناء سكنات LPA .. هذه التفاصيل

أعلن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS، اليوم الأحد، عن فتح دورة للترشح قصد الاستفادة من سكن ترقوي مدعم2 LPA الذي يتم انجازه من قبل الصندوق لفائدة كل من تتوفر فيهم شروط قابلية الاستفادة وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2025.

وجاء في بلاغ للصندوق ” ينهي الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية إلى علم العمال الأجراء. والمتقاعدين المنتسبين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. عن فتح دورة للترشح قصد الاستفادة من سكن ترقوي مدعم2 الذي يتم انجازه من قبل الصندوق. لفائدة كل من تتوفر فيهم شروط قابلية الاستفادة وذلك ابتداء من تاريخ 11 ديسمبر 2025.

كما أوضح الصندوق أنه يتم استقبال طلبات الترشح حصريا عبر المنصة الرقمية https://sakan.fnpos.dz ، دون حاجة المواطنين. للتنقل إلى مرافق الصندوق وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الإجراءات الإدارية وعصرنة الخدمات. وتوفير معالجة شفافة للطلبات، تحقيقا للتحول الرقمي. بما ينسجم مع التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة برقمنة المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي.

ويتضمن البرنامج السكني للصندوق، الجارية أشغاله 2460 وحدة سكنية موزعة على 24 ولاية وهي أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بسكرة، بشار، تبسة، تلمسان، تيارت، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، الطارف، سوق أهراس، تيبازة، عين تموشنت، غرداية وتيميمون.

وأشار المصدر نفسه، للإطلاع على شروط قابلية الترشح ومقاييس التنقيط والمواقع السكنية المتاحة بالتفصيل يرجى زيارة المنصة الإلكترونية https://sakan.fnpos.dz، أومتابعة الصفحات الرسمية للصندوق على منصة التواصل الاجتماعي عبر الرابط https://www.facbook.com/fnposalgerie

