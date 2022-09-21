فتح الترشح لاقتناء سكن ترقوي حر بهذه الولاية

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن إطلاق التسجيلات لإقتناء سكنات الترقوي الحر بعدة مواقع بالعاصمة.

أنهت وكالة enpi عبر حسابها على الفيسبوك علم للراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر. بأنه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية الجزائر.

وسيتم التسجيل ابتداءا من يوم الخميس 11 اوت 2022 بداية من الساعة 10:00 صباحا. وسيتم غلقه بعد تسجيل ازيد من 2000 مكتتب. وذلك عبر الرابط التالي:

https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/

كما نشرت وكالة enpi في ذات البيان الموقع المخصص الموقع السكني وهو موقع: 208 مسكن ببرج البحري بالعاصمة. ويشمل الموقع شقق ذات تلاثة غرف ، اربعة غرف ، خمسة غرف و ستة غرف .

أما بخصوص سعر السكنات فهي على النحو التالي:

يبدا سعر شقة ذات ثلاثة غرف مع المراب من 341.00 661 20 دج الى 167.00 406 28 دج. بينما يبدا سعر شقة ذات اربعة غرف مع المراب من 140.00 668 22 دج الى 195.00 940 31 دج. في حين يصل سعر شقة ذات خمسة غرف مع المراب بداية من 758.00 989 32 دج الى 461.00 630 36 دج.

هذا ويبدا سعر شقة ذات ستة غرف مع المراب من 579.00 800 38 دج الى 148.00 063 48 دج .

وأشارت وكالة enpi انه نظرا لتقدم اشغال البناء للموقع الذي يقدر ب 85% فان مبلغ الدفعة الأولى يقدر بـ 70% من ثمن المسكن .

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أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن إطلاق التسجيلات لإقتناء سكنات الترقوي الحر بعدة مواقع بالعاصمة ابتداء من الغد.

ودعت المؤسسة، كافة المواطنين عبر التراب الوطني، الراغبين في الترشح لاقتناء سكن ترقوي حر بمشروع 202 مسكن، سعيد حمدين ، بئر مراد رايس، الجزائر، بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

موضحة بأنه سيتم فتح الموقع للتسجيل بهذا المشروع “البيع على التصاميم”، وذلك ابتداءا من تاريخ الأحد 5 جوان 2022 على الساعة الثانية زوالا.

كما يكون التسجيل يكون عبر الموقع الالكترونيي التالي: www.enpi.dz

أو عبر الرابط التالي مباشرة:

https ://www.enpi-net.dz/lpl/

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