فتح الترشح لاقتناء سكن ترقوي حر بهذه الولاية
أعلمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني او خارج الوطن. الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر. بانه سيتم إعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية الجلفة. حي 32 مسكن ترقوي عمومي ،الجلفة.
التسجيل يكون عبر الموقع الالكتروني https://www.enpi.dz. او عبر الرابط مباشرة https://www.enpi-net.dz/LPL/ /.
وتم فتح الموقع ابتداء من يوم أمس الثلاثاء على الساعة 11:00 صباحا. ويتم غلق الموقع بعد انتهاء المخزون المتوفر. حيث يشمل الموقع شقق ذات أربعة غرف.
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أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن إطلاق التسجيلات لإقتناء سكنات الترقوي الحر بعدة مواقع بالعاصمة.
أنهت وكالة enpi عبر حسابها على الفيسبوك علم للراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر. بأنه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية الجزائر.
وسيتم التسجيل ابتداءا من يوم الخميس 11 اوت 2022 بداية من الساعة 10:00 صباحا. وسيتم غلقه بعد تسجيل ازيد من 2000 مكتتب. وذلك عبر الرابط التالي:
https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/
كما نشرت وكالة enpi في ذات البيان الموقع المخصص الموقع السكني وهو موقع: 208 مسكن ببرج البحري بالعاصمة. ويشمل الموقع شقق ذات تلاثة غرف ، اربعة غرف ، خمسة غرف و ستة غرف .
أما بخصوص سعر السكنات فهي على النحو التالي:
يبدا سعر شقة ذات ثلاثة غرف مع المراب من 341.00 661 20 دج الى 167.00 406 28 دج. بينما يبدا سعر شقة ذات اربعة غرف مع المراب من 140.00 668 22 دج الى 195.00 940 31 دج. في حين يصل سعر شقة ذات خمسة غرف مع المراب بداية من 758.00 989 32 دج الى 461.00 630 36 دج.
هذا ويبدا سعر شقة ذات ستة غرف مع المراب من 579.00 800 38 دج الى 148.00 063 48 دج .
وأشارت وكالة enpi انه نظرا لتقدم اشغال البناء للموقع الذي يقدر ب 85% فان مبلغ الدفعة الأولى يقدر بـ 70% من ثمن المسكن .
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أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن إطلاق التسجيلات لإقتناء سكنات الترقوي الحر بعدة مواقع بالعاصمة ابتداء من الغد.
ودعت المؤسسة، كافة المواطنين عبر التراب الوطني، الراغبين في الترشح لاقتناء سكن ترقوي حر بمشروع 202 مسكن، سعيد حمدين ، بئر مراد رايس، الجزائر، بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
موضحة بأنه سيتم فتح الموقع للتسجيل بهذا المشروع “البيع على التصاميم”، وذلك ابتداءا من تاريخ الأحد 5 جوان 2022 على الساعة الثانية زوالا.
كما يكون التسجيل يكون عبر الموقع الالكترونيي التالي: www.enpi.dz
أو عبر الرابط التالي مباشرة:
https ://www.enpi-net.dz/lpl/
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هذا وكانت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قد أعلنت سابقا أنه تم فتح باب الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر. بالإضافة كذلك إلى سكنات الترقوي العمومي عبر مواقع بولاية الجزائر العاصمة.
وجاء في الإعلان الذي نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، “ليكن في علم كافة المواطنين عبر التراب الوطني الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر “LPL”. أنه سيتم فتح الموقع بولاية الجزائر العاصمة حسب المخزون المتوفر لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وأضافت المؤسسة، أنه على الراغبين في التسجيل الإطلاع عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة التالي :
http://www.enpi.dz/. كما سيكون ذلك ابتداءا من يوم غد الإثنين. على مستوى حي 48 ترقوي حر درقانة برج الكيفان ولاية الجزائر العاصمة.
كما أضافت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في إعلان ثاني. كافة المواطنين عبر التراب الوطني الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي “LPP”. أنه سيتم إعادة فتح الموقع بولاية الجزائر
العاصمة. و ذلك حسب المخزون المتوفر لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
بالإضافة كذلك إلى المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-203. المؤرخ في السابع عشر من شهر رمضان 1435 الموافق لـ 15 جويلية 2014. و كذا المرسوم التنفيذي رقم 311-18 في 10/12/2018.
وأشارت المؤسسة، إلى أنه على الراغبين في اقتناء السكنات الاطلاع و التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة التالي : http://www.enpi.dz/. وذلك ابتداءا من يوم غد الاثنين 23/05/2022. كما سيكون التسجيل على مستوى ولاية الجزائر العاصمة بحي 1200 سيدي عبد الله Q24. وكذا حي 1000 مسكن ترقوي عمومي سيدي عبد الله Q19.