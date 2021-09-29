أعنلت وزارة الاتصال، عن فتح الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها السابعة. وسيكون موضوع المشاركة” الإعلام بين الحرية والمسؤولية”.”

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن المشاركين في المسابقة لا بد أن تتوفر فيهم بعض الشروط. منها أن يكون الصحفيين المترشحين من جنسية جزائرية، ولا يقل سنهم عن 30سنة، وإثبات ممارستهم المهنة بصفة متواصلة لثلاث سنوات على الأقل.

كما يمكن للمترشح المشاركة بشكل فردي أو جماعي، وأن لايكونوا أعضاء في لجنة التحكيم. ولا يسمح للفائزين بالجائزة المشاركة في المسابقة بمختلف فئاتها الا بعد مرور ثلاث سنوات عن تتويجهم. ولا يمكن المشاركة بأكثر من عمل واحد في احدى الفئات. باستثناء جائزة الصورة التي يمكن أن يبلغ عددها عشرة نسخ من الصور الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتور

إضافة إلى ذلك لا بد أن تكون الأعمال المقدمة موضوع نشر من طرف احدى وسائل الاعلام الوطنية من أكتوبر 2020 إلى أكتوبر 2021.

أما عن أصناف جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، فتخص الإعلام المكتوب بجميع أنواعه، والإعلام التلفزيوني والإذاعي بكل تخصصاته، والإعلام الإلكتروني، والصورة.

وأشارت الوزارة أن ملفات المشاركة ترسل الى رئيس لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، ووزارة الاتصال 3 شارع الإخوة بوعدو، بئر مراد رايس، الجزائر . عن طريق البريد العادي أو التسليم المباشر لدى مكتب التنظيم العام للوزارة.على أن يكون آخر اجل لاستلام الملفات يوم 16 أكتوبر.

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