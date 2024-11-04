فتح الترشح للاستفادة من البرنامج الياباني لدعم المشاريع

أعلنت ولاية المنيعة، في بيان لها، عن فتح الترشح للاستفادة من البرنامج الياباني، الذي يهدف إلى تقديم تمويلات على شكل هبات للجمعيات الراغبة في إنشاء مشاريع محلية مصغرة في عدة مجالات.

وأوضح المصدر نفسه، أن سفارة اليابان بالجزائر قد أطلقت دعوة لتمويل المشاريع لفائدة الجمعيات الوطنية والمحلية. وذلك في إطار برنامج دعم التنمية (APD-KUSANONE) والذي يهدف الى تقديم تمويلات. على شكل هبات للجمعيات الراغبة في إنشاء مشاريع محلية مصغرة في مجالات التربية، الصحة الفلاحة والشغل.

في هذا الصدد، تمّ وضع الرابط الالكتروني التالي gttp://www.dz.emb-japan.go.jp/bi-cop.html ، تحت تصرف الجمعيات الولائية والجمعيات بالبلدية الناشطة ضمن مجالات النشاط المذكورة ، والمهتمة بابتكار مشاريع مصغرة، من أجل الترشح للاستفادة من هذا البرنامج و ملء الاستمارة المطلوبة لهذا الشأن، وذلك قبل 9 نوفمبر 2024.

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