فتح الترشح للتكوين المتخصص للأطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان

أعلنت مديرية التكوين لوزارة الصحة عن افتتاح الترشح، على أساس الانتقاء، للالتحاق بالتكوين المتخصص للأطباء المفتشين للصحة العمومية. والصيادلة المفتشين للصحة العمومية وجراحي الأسنان للصحة العمومية، بعنوان سنة 2025.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن هذه الدورة التكوينية، المتوجة بشهادة نجاح، تفتتح لفائدة الممارسين العامين الرئيسيين للصحة العمومية. الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

وأوضح المصدر نفسه أنه يتم انتقاء المترشحين حسب المناصب المفتوحة لكل ولاية من قبل لجنة وزارية مختصة وتقدر عدد المناصب الإجمالية بـ 146 منصبا.

كما تحدد مدة التكوين بسنة واحدة، ويجرى على مستوى المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. يضيف بيان وزارة الصحة.