فتح الترشح للمساهمة في إنشاء مجلس الخبرات الوطنية لصناعة السيارات

دعت وزارة الصناعة، الكفاءات الجزائرية داخل وخارج الوطن، من أجل إنشاء مجلس الخبرات الوطنية لصناعة السيارات وقطع الغيار.

وحسب بيان للوزارة، تم فتح باب الترشح أمام الكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه. للمساهمة في إنشاء مجالس خبراء من ذوي الخبرة الواسعة قصد دعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير هذا القطاع الحيوي.

ويتمثل الملف المطلوب للمشاركة في المسابقة، في سيرة ذاتية تشمل المعلومات الشخصية، والمستوى العلمي. والإنجازات الفخرية والتميزية ذات الصلة بصناعة المركبات أو تصنيع قطع الغيار مع ذكر المراجع.

وتودع الترشحات حصريا عبر المنصة الرقمية التالية : https://www.industrie.gov.dz/plateforme-ami/en