فتح الترشح لنيل شهادة ليسانس ثانية

أعلنت إدارة كلية علوم الإعلام والاتصال التابعة لجامعة الجزائر3، عن فتح باب الترشح للتسجيل لتحضير شهادة ليسانس ثانية.

وجاء في بيان للكلية، أن على الراغبين في الترشح التقدم إلى نيابة عمادة الكلية في الطابق الخامس بمكتب إنشغالات الطلبة مصحوبين بالوثائق التالية:

طلب خطي، وصورة شمسية، ونسخة من كشف نقاط البكالوريا، ونسخة من شهادة الليسانس. ونسخة من كشوف نقاط الليسانس، وشهادة ميلاد.

وأضاف البيان، أن الملفات تستقبل إبتداء من 12 نوفمبر 2023 إلى غاية 14 منه. وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال. وأكد البيان، أنه لا تقبل أية ملفات خارج الآجال المحددة.