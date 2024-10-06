فتح التسجيلات الخاصة بالمنحة التضامنية لرمضان

شرعت البلديات في استقبال ملفات العائلات المعوزة من أجل تحيين قوائم المعوزين المستفيدين من المنحة التضامنية لشهر رمضان المعظم.

وقال رئيس بلدية دالي ابراهيم بن هنيدة محمد في اتصال مع “النهار أونلاين”، أنه تم إعلام المواطنين ذوي الدخل المحدود والعائلات المعوزة بفتح التسجيلات. للإستفادة من المنحة التضامنية منذ أسبوع. مشيرا إلى أنها تستمر لأكثر من شهر من أجل تحيين قوائم المستفيدين.

من جهتها أعلنت بلدية براقي عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك. أنه تقرر فتح التسجيلات الخاصة بمنحة رمضان 2025. وذلك ابتداء من 07 أكتوبر 2024 إلى غاية 12 ديسمبر 2024 بمكتبة البلدية عبد القادر بلخوجة.