فتح التسجيلات في طوري الليسانس والماستر عن بعد بداية من 29 سبتمبر

أعلنت جامعة التكوين المتواصل، عن إعادة فتح عملية التسجيلات الأولية في طوري الليسانس والماستر عن بعد بداية من 29 سبتمبر 2023.

وجاء في بيان الجامعة”نظرا للطلبات الكثيرة والمتكررة من قبل الطلبة الراغبين في التسجيل في طوري الليسانس والماستر عن بعد. تعلن جامعة التكوين المتواصل عن إعادة فتح عملية التسجيلات الأولية”.

كما حددت الجامعة التخصصات التي فتحت فيها التسجيلات وهي: ليسانس أكاديمي عن بعد تخصص محاسبة ومالية. ليسانس أكاديمي عن بعد تخصص حقوق، ليسانس أكاديمي عن بعد تخصص إعلام واتصال. ليسانس أكاديمي عن بعد تخصص إنجليزية تقنية، ماستر أكاديمي عن بعد تخصص محاسبة. ماستر أكاديمي عن بعد تخصص تسيير عمومي، ماستر أكاديمي عن بعد تخصص قانون الأعمال.

وبخصوص رزنامة التسجيلات، يتم التسجيل الأولي على مستوى موقع جامعة التكوين المتواصل ابتداء من الجمعة 29 سبتمبر 2023 على 12 سا ليلا إلى غاية الاثنين 02 أكتوبر 2023 الساعة 12 ليلا، عبر رابط التسجيلات التالي: : www.preinscriptions.ufc.dz.

وأوضح المصدر أن الإعلان عن المقائمة الأولية للمترشحين المقبولين عبر موقع الجامعة و مراكزها بداية من : 03 أكتوبر 2023.

مشيرا أن فترة التسجيلات النهائية تمتد من 30 سبتمبر 2023 إلى غاية 04 أكتوبر ، و2023 إنطلاق الدراسة على مستوى الأرضية التعليمية يوم 07 أكتوبر 2023، و على مستوى التجمعات الحضورية يوم 14 أكتوبر 2023.

كما أكدت الجامعة، أن قائمة المقبولين تكون نهائية بعد التأكد من صحة المعلومات المصرح بها، وحقوق التسجيل تسدد بعد القبول النهائي للملقات.

انطلاق عملية تكوينية تستهدف الأساتذة المكونين في التعليم عن بعد

أعلنت جامعة التكوين المتواصل، عن انطلاق عملية تكوينية تستهدف الأساتذة المكونين في التعليم عن بعد.

وينقسم التكوين حول إنتاج المحتوى الموجه للأرضيات التعليمية إلى ثلاث مراحل،هيكلة المحتوى البيداغوجي بهدف تحديد أولويات الأجزاء المختلفة للدرس. بالإضافة إلى كتابة المحتوى الموجه للأرضيات الإلكترونية مما يسمح بتسلسل الدرس حسب مفاهيم بيداغوجية. مع تطوير الوسائط اللازمة لفهم التسلسل البيداغوجي (الديداكتيك).

وكان مدير الجامعة البروفيسور يحيى جعفري أعلن الاثنين 18 سبتمبر 2023 على الاطلاق الرسمي لأرضية تكوينية موجهة للأساتذة الدائمين والمؤقتين.

وبخصوص التسجيلات فستفتح الأسبوع القادم على أن تنطلق الدورة التكوينية التي ستدوم حوالي 6 أشهر من ابتداء من 10 أكتوبر 2023 وذلك بمعدل ساعتين أسبوعيا.