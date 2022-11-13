فتح التسجيلات لإقتناء سكن ترقوي حر وهذه الأسعار

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة للتسجيل لإقتناء سكنات الترقوي الحر في ولاية تيارت.

ودعت المؤسسة، عبر بيان لها، كافة المواطنين، عبر التراب الوطني أو خارج الوطن، الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر للتسجيل.

ويتعلق الأمر بحي 145 مسكن ترقوي حر بالمنظر الجميل “فولاني”، في ولاية تيارت.

وسيكون التسجيل عبر الموقع الالكتروني “https://www.enpi.dz”، أو عبر الرابط مباشرة “https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/”.

وسينطلق التسجيل، ابتداءا من يوم غد الإثنين على الساعة 14:00 مساءا، وسيتم غلق الموقع بعد تسجيل أزيد من 600 مكتتب.

هذا ويشمل الموقع شقق من نوع “F3” . “F4”. “F5″، وتتراوح مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 84.94 متر مربع إلى 90.82 متر مربع. ويبدأ سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 7869691.00 دج الى 8414473.00 دج.

وتتراوح مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 114.17 متر مربع الى 104.75 متر مربع. كما يبدأ سعر الشقة ذات أربعة غرف من 9705087.50 دج الى 850.50 577 10 دج.

وتتراوح مساحة الشقة ذات خمسة غرف 129.30 متر مربع الى 129.63 مترمربع. ويبدا سعر الشقة ذات خمسة غرف من 11970380.00 دج الى 12010219.50 دج.

وأضاف البيان، أنه ومن أجل معاينة المشروع عن بعد، الرجاء زيارة الموقع: “https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/”. مشيرا أنه وللحصول على معلومات أكثر يرجى الاتصال على رقم الهاتف “046.25.86.34”.