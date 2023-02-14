فتح التسجيلات لاقتناء سكن ترقوي حر بهذه الولاية

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر في ولاية بومرداس.

وجاء في البيان، أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تعلم كافة المواطنين عبر التراب الوطني او خارج الوطن، الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر بأنه سيتم اعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية بومرداس .

– موقع 104/354 ترقوي حر زموري.

-112فيلا ايسار ترقوي حر.

كما سيكون التسجيل عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة www.enpi.dz، او عبر الرابط مباشرةً https://www.enpi-net.dz/LPL/،

وذلك ابتداء من يوم الأربعاء على الساعة الحادية عشر صباحا.