فتح التسجيلات لترقية أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن فتج التسجيلات لترقية الى الرتب الأعلى لرتبي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار الثلاثة لسنة 2018.
وقالت بن غبيرت في تغريدة لها، أن التسجيلات على قوائم التأهيل تكون من 11 إلى 25 نوفمبر، والإمتحانات المهنية من 10 إلى 30 ديسبمر 2018.
وأضافت الوزيرة، أن ايداع الملفات المستوفية الشروط، يكون على مستوى مديري المؤسسات التعليمية.
فتح التسجيلات لـ #الترقية_إلى_الرتب_الأعلى لرتبتي #أستاذ_رئيسي و #أستاذ_مكون بعنوان 2018 في المراحل التعليمية الثلاثة،
-على قوائم التأهيل من 11 إلى 25 نوفمبر 2018،
-للإمتحانات المهنية من 10 الى 30 ديسمبر 2018.
– ايداع الملفات المستوفية الشروط عن طريق مديري المؤسسات التعليمية.
— Nouria Benghabrit (@NBenghabrit) November 8, 2018
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