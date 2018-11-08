فتح التسجيلات لترقية أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن

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فتح التسجيلات لترقية أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن
بقلم أسماء.ع

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن فتج التسجيلات لترقية الى الرتب الأعلى لرتبي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار الثلاثة لسنة 2018.

وقالت بن غبيرت في تغريدة لها، أن التسجيلات على قوائم التأهيل تكون من 11 إلى 25 نوفمبر، والإمتحانات المهنية من 10 إلى 30 ديسبمر 2018.

وأضافت الوزيرة، أن ايداع الملفات المستوفية الشروط، يكون على مستوى  مديري المؤسسات التعليمية.


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